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Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию

Богдан начал служить в пограничных войсках вместо того, чтобы лететь на Олимпийские игры в Токио
Борьба
14:30
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Богдан Грицай / Фото: Facebook

Украинский борец Богдан Грицай, ставший известным после вызова на поединок по правилам MMA боксера Александра Усика, сообщил в Facebook, что его забрали служить в армию.

«Всем привет!

Давно не виделись, но на это есть причина.

Прошлый год был наполнен множеством событий и поэтому иногда приходиться корректировать свои планы и приоритеты.

Должен был готовиться к Олимпийским играм, которые стартуют уже на этой неделе. Но Кабинет министров Украины совместно с Министерством образования и науки приняли незаконное решение о реорганизации (ликвидации) Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где я тренировался и работал в течение последних 12 лет.

Именно в это время пришлось выбирать, или Олимпийские игры, или дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые кроме того, что являются незаконными, так еще идут в угоду откровенным украинофобам и мошенникам.

К сожалению, реорганизация таки состоялась. Кабинет министров вместе с Министерством образования сделали все возможное, чтобы русский мир поселился в столице Украины.

Сначала меня выселили из общежития, а потом, вдобавок, незаконно уволили.

Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило.

Но борьба продолжается!

Иногда приходится делать выбор между своими интересами и интересами будущего государства. Выбор был очевиден.

Поэтому, собственно к чему я это пишу, и в чем причина того, что мы так давно не виделись.

После увольнения меня из должности преподавателя колледжа пришла повестка в военкомат.

Медкомиссия и .... Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!»


Карен Агабекян
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Богдан Грицай

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