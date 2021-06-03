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С Новиковым и Темировым. Определился состав «классиков» на рейтинговый турнир в Варшаве
Подопечные Шацких выступят в пяти весовых категориях
15:17
Ленур Темиров / Фото - UWW8-13 июня в Варшаве (Польша) состоится рейтинговый турнир по спортивной борьбе (вольная, греко-римская и женская), который станет одним из этапов подготовки к Олимпийским играм в Токио.
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Владимиром Шацких повезет в столицу Польши такой состав:
63 кг – Ленур Темиров
67 кг – Богдан Ковернюк
77 кг – Артур Политаев
77 кг – Ясаф Зейналов
82 кг – Ярослав Фильчаков
87 кг – Семен Новиков
Напомним, в Токио-2020 украинские «классики» будут бороться за медали в трех весовых категориях. Лицензии завоевали Ленур Темиров (вес до 60 кг), Парвиз Насибов (вес до 67 кг) и Жан Беленюк (вес до 87 кг).
Ранее Насибов в эксклюзивном интервью XSPORT рассказал о своих ощущениях и перипетиях, которые происходили на коврах Софии (Болгария) во время мирового отборочного турнира.