Украинский борец Темиров завоевал бронзу чемпионата мира в Осло
Темиров: «Это медаль всего крымско-татарского народа, всей Украины!»
Украинец прокомментировал бронзу чемпионата мира в Осло
10 октября 22:50
Ленур Темиров / фото - unitedworldwrestling.thirdlight.com
Украинский борец классического стиля Ленур Темиров прокомментировал бронзу чемпионата мира в Осло.
«Спасибо огромное за поддержку! Эта медаль не только моя, это медаль всего крымско-татарского народа, всей Украины!»
Напомним, что Ленур по происхождению – крымский татарин.
Ленур Темиров завоевал бронзу в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг.
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