С Ливач и Бережной. Известен состав сборной Украины по женской борьбе на чемпионат Европы
Украинские девушки держат марку. Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23
Маланчук и Винник стали обладательницами бронзовых наград турнира в Скопье
20 мая 20:55
Оксана Чудик / Фото - UWWВ Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы U-23 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Второй соревновательный день завершился у представительниц женского стиля.
Копилка сборной Украины пополнилась еще четырьмя медалями.
В весовой категории до 50 кг бронзовую медаль турнира завоевала Лилия Маланчук, которая в малом финале уверенно выиграла у немки Лизы Ерсель со счетом 6:0.
Кристина-Зоряна Демко стала чемпионкой Европы U-23 в весе до 55 кг. В финальной схватке украинка чисто технически деклассировала россиянку Александру Скиренко (12:1).
В весе до 59 кг Соломия Винник без проблем разобралась с представительницей Германии Анной Нюрнбергер со счетом 14:4, и стала обладательницей бронзовой награды чемпионата.
Оксана Чудик завоевала золотую медаль, в финальной встречи украинка в тяжелейшей борьбе одолела россиянку Вусалу Парфианович со счетом 3:2.
Накануне Эрик Арушанян стал чемпионом Европы U-23, а Василий Бабий и Денис Сагалюк завоевали бронзовые награды турнира.
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