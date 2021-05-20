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Украинские девушки держат марку. Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23

Маланчук и Винник стали обладательницами бронзовых наград турнира в Скопье

Борьба
20 мая 20:55
Украинские девушки держат марку. Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23
Оксана Чудик / Фото - UWW
В Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы U-23 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).

Второй соревновательный день завершился у представительниц женского стиля.

Копилка сборной Украины пополнилась еще четырьмя медалями.

В весовой категории до 50 кг бронзовую медаль турнира завоевала Лилия Маланчук, которая в малом финале уверенно выиграла у немки Лизы Ерсель со счетом 6:0.

Кристина-Зоряна Демко стала чемпионкой Европы U-23 в весе до 55 кг. В финальной схватке украинка чисто технически деклассировала россиянку Александру Скиренко (12:1).

В весе до 59 кг Соломия Винник без проблем разобралась с представительницей Германии Анной Нюрнбергер со счетом 14:4, и стала обладательницей бронзовой награды чемпионата.

Оксана Чудик завоевала золотую медаль, в финальной встречи украинка в тяжелейшей борьбе одолела россиянку Вусалу Парфианович со счетом 3:2.

Накануне Эрик Арушанян стал чемпионом Европы U-23, а Василий Бабий и Денис Сагалюк завоевали бронзовые награды турнира.
Владимир Кириченко
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Теги

Сборная Украины (женская борьба) Кристина-Зоряна Демко Лилия Маланчук Соломия Винник Оксана Чудик

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