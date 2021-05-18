Определился состав сборной Украины по вольной борьбе на чемпионат Европы
Украинские вольники демонстрируют высший пилотаж на коврах Скопье. Арушанян – чемпион Европы U-23
Бабий стал обладателем бронзовой медали
18 мая 20:55
Эрик Арушанян / Фото - UWWВ Скопье (Северная Македония) проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Первыми соревнования начали борцы вольного стиля.
Во второй соревновательный день копилка сборной Украины пополнилась двумя медалями.
Чемпионом Европы в весовой категории до 65 кг стал Эрик Арушанян, который в финальной схватке выиграл у россиянина Абдулмажида Кудиева со счетом 13:10.
Бронзовую награду в весе до 79 кг завоевал Валентин Бабий. Украинец в малом финале чисто технически разобрал итальянца Сальваторе Диану (11:1).
19 мая последний день выступлений вольников на континентальном первенстве в Скопье.
Напомним, сборная Украины по вольной борьбе на Играх в Токио-2020 будет представлена спортсменами в трех весовых категориях из шести.
Всего в спортивной борьбе Украина завоевала 10 олимпийских лицензий.