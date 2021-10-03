Власов поборется за выход в бронзовый финал и остальные результаты украинцев на ЧМ в Осло

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В Осло завершился второй соревновательный день чемпионата мира. 3 октября на ковер вышли четыре представителя Украины в вольной борьбе.

Роман Гуцуляк в категории до 57 кг успешно прошел квалификации, однако в 1/8-й финала уступил бронзовому призеру чемпионата Европы Хорст Леру (0:2).

Василий Штупар (до 65 кг) уверенно победил соперника в отборочном раунде, а затем – в 1/8-й финала и остановился лишь в четвертьфинале, проиграв борцу из Киргизстана Алибеку Осмнову (3:5).

Рустам Расуев (до 79 кг) в квалификации проиграл армянину Арману Авагяну (0:11).

Самым успешным среди украинцев стал Андрей Власов, который, несмотря на поражение в 1/8-й финала, завтра, 4 октября, проведет утешительную схватку за выход в бронзовый финал. Соперником Власова станет грузин Ираки Мтситури.

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