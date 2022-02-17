Блашко: «Есть огромное желание поехать на следующие Олимпийские игры»
Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как проходила ее изоляция на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также поделилась планами на будущее.
«На изоляции я чувствовала себя хорошо, тренировалась каждый день, чтобы поддерживать форму. Но после получения результатов тестов ежедневно, ты просто теряешь надежды выйти как можно скорее из карантина. И просто ждешь отрицательного теста. Симптомов у меня не было никаких. Чувства на первой тренировке? Лучше, чем к карантину. Странное чувство, потому что ты отсидел 10 дней в карантине и чувствуешь себя хорошо на первой тренировке.
Я даже не знаю. Что первое хотела сделать после выхода из изоляции? Пойти на тренировку. Без движения организм чувствует себя нехорошо. И я действительно ждала той тренировки, и она состоялась очень хорошо.
Дебютная Олимпиада запомнится пребыванием на карантине? Так и есть. Когда мы приехали в олимпийскую деревню было ощущение праздника, но сейчас все по-другому. Смотришь на все другими глазами, без ажиотажа, поспокойнее что ли. Есть такое желание поехать на следующие Олимпийские игры. Буду работать и буду надеяться, что это произойдет для меня».
Напомним, последними гонками на биатлонном турнире Олимпийских играх будут масс-старты, которые пройдут 18 февраля.