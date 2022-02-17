Блашко: «Есть огромное желание поехать на следующие Олимпийские игры»

Дарья Блашко / фото - Андрей Иванов

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала о том, как проходила ее изоляция на Олимпиаде-2022 в Пекине, а также поделилась планами на будущее.

Я даже не знаю. Что первое хотела сделать после выхода из изоляции? Пойти на тренировку. Без движения организм чувствует себя нехорошо. И я действительно ждала той тренировки, и она состоялась очень хорошо.

Дебютная Олимпиада запомнится пребыванием на карантине? Так и есть. Когда мы приехали в олимпийскую деревню было ощущение праздника, но сейчас все по-другому. Смотришь на все другими глазами, без ажиотажа, поспокойнее что ли. Есть такое желание поехать на следующие Олимпийские игры. Буду работать и буду надеяться, что это произойдет для меня».