В МОК назвали приблизительное количество болельщиков, которые приедут в Пекин-2022
Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня накануне Пекина-2022
В 2008 актер также принимал участие в эстафете огня перед Олимпиадой
18:30
Фото: Getty Images
Известный актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня Зимних Олимпийских игр-2022.
From 2008 to 2022— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 3, 2022
From Summer to Winter
Chinese national first-class actor, Chen Gangsheng (#JackieChan #成龙) participated in today's #TorchRelay. Are you ready for the #OpeningCeremony?#Beijing2022 #Olympics #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/hw3yxQJx2R
68-летний китаец стал тридцатым факелоносцем эстафеты. Отметим, что Чан участвовал в эстафете огня и на Играх-2008.
В МОК назвали ожидаемое количество зрителей болельщиков, которые посетят Олимпиаду в Пекине.
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