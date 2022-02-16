«Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца». Эмоции Абраменко после завоевания медали Пекина-2022

Александр Абраменко / фото - Getty Images

Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в лыжной акробатике.

В комментарии пресс-службе НОК Украины Абраменко поделился эмоциями после выступления, прокомментировав получение первой награды для Украины на Играх-2022.

Соревнования в Пекине были очень тяжелыми. Очень холодно ситуация с COVID-2019. Однако очень рад, что совершил такой сложный скачок. Украина, спасибо за поддержку! Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца.

Миф о знаменосцах? Как вы знаете, существует много мифов, что это плохая примета. Однако смотрите сами – я завоевал медаль. Так что нести флаг родного государства – это большая честь и гордость! И теперь могу сказать, что и фартовая».