Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 10
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Руан - Донбасс 4:3 Окончен
21:30 Рунгстед - Клагенфурт 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 5) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
03:45 Новак Джокович - Matteo Berrettini 3:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
02:00 Каролина Плишкова - Мария Саккари 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:30 Кремень - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Александрия - Ингулец -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 7) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:20 Ред Булл Зальцбург - Фриск Аскер -:- Запланирован
21:30 Больцано - Ястшембе -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 30) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Севилья - Барселона -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Полесье - Прикарпатье -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Рух - Заря -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Черноморец -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - Динамо -:- Запланирован
19:30 Шахтер - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Рунгстед - Донбасс -:- Запланирован
20:30 Руан - Клагенфурт -:- Запланирован

Гутцайт: «У меня есть четкое понимание – спорт вне политики»

Политик высказался о скандальных инцидентах
Olympics
08:40
Гутцайт: «У меня есть четкое понимание – спорт вне политики»
Вадим Гутцайт / фото - Главком

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился своим мнением о взаимоотношении спорта и политики. Олимпийский чемпион признался, что после Олимпиады в Токио-2020 начались кое-какие работы над поведением спортсменов.

  «Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание – спорт вне политики. Да, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина – спортивная страна, что мы развиваем спорт.

Конечно, если мы воюем с Российской Федерацией и гибнут ребята, которые защищают нас на Востоке страны, надо понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем». 

На легкоатлетичном турнире в Цюрихе чемпионка Европы Ярослава Магучих  вновь попала в скандал.

 

Источник: hromadske.ua Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вадим Гутцайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гутцайт: «Инцидент с Магучих стал примером того, как относиться к спортсменам из России»
Гутцайт: «Инцидент с Магучих стал примером того, как относиться к спортсменам из России»
Olympics
8 сентября 18:40
4
Гутцайт: «Ни один президент федерации, спортсмены которой не принесли медалей, не извинился публично»
Гутцайт: «Ни один президент федерации, спортсмены которой не принесли медалей, не извинился публично»
Olympics
7 сентября 15:17
Гутцайт – о результатах Олимпиады-2020: «Люди вообще не понимают. У нас каждый 8-й спортсмен с медалью»
Гутцайт – о результатах Олимпиады-2020: «Люди вообще не понимают. У нас каждый 8-й спортсмен с медалью»
Olympics Токио-2020
7 сентября 07:58
Гутцайт: «Допинг – это проблема, у нас сейчас плохая кредитная история в мире в этом плане»
Гутцайт: «Допинг – это проблема, у нас сейчас плохая кредитная история в мире в этом плане»
Olympics
5 сентября 14:21
Гутцайт назвал призовые украинских паралимпийцев за Токио-2020
Гутцайт назвал призовые украинских паралимпийцев за Токио-2020
Olympics Токио-2020
31 августа 16:11
13
Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»
Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»
Бокс Аматорский бокс
31 августа 15:49
1

Новости: Olympics

Гутцайт: «У меня есть четкое понимание – спорт вне политики»
Гутцайт: «У меня есть четкое понимание – спорт вне политики»
08:40
МОК отстранил Северную Корею до конца 2022 года
МОК отстранил Северную Корею до конца 2022 года
9 сентября 13:43
МОК пообещал поддержку олимпийскому движению в Афганистане, особенно женщинам
МОК пообещал поддержку олимпийскому движению в Афганистане, особенно женщинам
9 сентября 09:32
Гутцайт: «Инцидент с Магучих стал примером того, как относиться к спортсменам из России»
Гутцайт: «Инцидент с Магучих стал примером того, как относиться к спортсменам из России»
8 сентября 18:40
Гутцайт: «Ни один президент федерации, спортсмены которой не принесли медалей, не извинился публично»
Гутцайт: «Ни один президент федерации, спортсмены которой не принесли медалей, не извинился публично»
7 сентября 15:17
В Японии рассчитывают провести зимнюю Олимпиаду-2030
В Японии рассчитывают провести зимнюю Олимпиаду-2030
7 сентября 13:23
Гутцайт – о результатах Олимпиады-2020: «Люди вообще не понимают. У нас каждый 8-й спортсмен с медалью»
Гутцайт – о результатах Олимпиады-2020: «Люди вообще не понимают. У нас каждый 8-й спортсмен с медалью»
Токио-2020
7 сентября 07:58
Левчук советует тратить деньги не на вознаграждение паралимпийцев, а на лечение и создание среды для людей с инвалидностью
Левчук советует тратить деньги не на вознаграждение паралимпийцев, а на лечение и создание среды для людей с инвалидностью
6 сентября 18:48
В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады
В Токио прошла церемония закрытия Паралимпиады
Токио-2020
5 сентября 17:30
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
25
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
7
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Ого! Девушка легионера «Динамо» показала полностью обнаженное фото
Футбол В Украине
5 сентября 10:08
7
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Источник: «Динамо» хочет продать двух нападающих и продлить контракт с защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
6 сентября 21:43
Все новости

Анонсы

Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
WEB
TV
Kremenchuk Open Cup. Все матчи турнира. Видео трансляция
15:00
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
WEB
Попавшийся на допинге Оскар Вальдес против Робсона Консейсао. Онлайн трансляция
11 сентября 06:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Онлайн трансляция
11 сентября 19:00
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
WEB
Дэвид Хэй – Джо Фурнье. Онлайн трансляция
12 сентября 05:00
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
WEB
Эвандер Холифилд – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
WEB
Андерсон Силва vs Тито Ортис. Онлайн трансляция
12 сентября 06:00
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Лидс» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
12 сентября 18:30
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Богачук vs Рафаэль Игбокве. Онлайн трансляция
17 сентября 06:00
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
WEB
Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00