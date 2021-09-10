Гутцайт: «Инцидент с Магучих стал примером того, как относиться к спортсменам из России»
Гутцайт: «У меня есть четкое понимание – спорт вне политики»
Политик высказался о скандальных инцидентах
08:40
Вадим Гутцайт / фото - Главком
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился своим мнением о взаимоотношении спорта и политики. Олимпийский чемпион признался, что после Олимпиады в Токио-2020 начались кое-какие работы над поведением спортсменов.
«Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание – спорт вне политики. Да, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина – спортивная страна, что мы развиваем спорт.
Конечно, если мы воюем с Российской Федерацией и гибнут ребята, которые защищают нас на Востоке страны, надо понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем».
На легкоатлетичном турнире в Цюрихе чемпионка Европы Ярослава Магучих вновь попала в скандал.