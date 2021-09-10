Гутцайт: «У меня есть четкое понимание – спорт вне политики»

Политик высказался о скандальных инцидентах

Вадим Гутцайт / фото - Главком

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился своим мнением о взаимоотношении спорта и политики. Олимпийский чемпион признался, что после Олимпиады в Токио-2020 начались кое-какие работы над поведением спортсменов.

«Всегда олимпийский спорт не вмешивается в политику. Мое четкое понимание – спорт вне политики. Да, мы поднимаем наш флаг, даем месседж, что Украина – спортивная страна, что мы развиваем спорт. Конечно, если мы воюем с Российской Федерацией и гибнут ребята, которые защищают нас на Востоке страны, надо понимать серьезную ответственность, когда ты на соревнованиях стоишь рядом с российскими спортсменами. Мы над этим работаем».

На легкоатлетичном турнире в Цюрихе чемпионка Европы Ярослава Магучих вновь попала в скандал.