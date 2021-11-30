IIHF разрешила огласить составы сборных на Пекин-2022 без расширенных списков
МОК не намерен переносить Игры-2022 из-за нового штамма COVID-19
Олимпиада в Пекине пройдет в запланированные даты
18:21
Олимпийские игры-2022 / Фото - scmp.comМОК (Международный олимпийский комитет) не будет переносить Олимпийские игры-2022 из-за появления нового штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Плейбук обеспечивает основу для проведения безопасных и надежных Олимпийских игр для всех участников соревнований и народа Китая. Мы опираемся на опыт других международных спортивных мероприятий, в том числе успешных Игр в Токио 2020 года и политики по сдерживанию COVID-19, действующей в настоящее время в Китае. Вторая версия Плейбука выйдет в начале декабря».
Накануне в связи с опасностью из-за нового штамма COVID-19 – «омикрона» была отменена зимняя Универсиада в Люцерне.
Олимпийские игры запланированы в Пекине на период с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что проведению Олимпиады-2022 не угрожает распространение нового штамма коронавируса.
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