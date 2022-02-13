Норвегия перехватила лидерство у Германии в медальном зачете

Норвежские атлеты также заработали больше всего медалей на данный момент

Ройселанд выиграла гонку преследования / Фото: Getty Images

В Пекине на Олимпиаде-2022 сменился лидер медального зачета.



Впервые за долгое время первой по количеству золотых наград стала сборная Норвегии, вытеснив с первого места национальную команду Германии.

Отметим, что сегодня, 13 февраля, золото в биатлоне в гонке преследования завоевала Марта Олсбю Ройселанд. Также в персьюте бронзу взяла норвежка Тириль Экхофф.

Напомним, что 14 февраля станет известно решение CAS о допинг-скандале, связанном с российской фигуристкой Камилой Валиевой.