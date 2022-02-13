Джима вела борьбу за медаль, но все испортила последняя стрельба
В рамках зимних Олимпийских игр-2022 завершилась женская гонка преследования у женщин. Украину в ней представили Юлия Джима (8-й стартовый номер), Анастасия Меркушина (24-й) и Ирина Петренко (40-й).
В ходе практически всей гонки Джима имела шансы на завоевание медали. К последнему огневому рубежу украинка пришла в группе из шести биатлонисток, которые вели борьбу за бронзу, а при удачной стрельбе даже могли замахнуться на серебро.
К сожалению, украинка допустила два промаха и в итоге финишировала 13-й, в минуте от обладательницы бронзы. Меркушина также провела неплохую для себя гонку и стала 25-й.
Золото ожидаемо завоевала норвежка Марте Улсбю-Ройселанн, которая накануне выиграла спринт. Серебро у шведки Эльвиры Оберг, бронза – представительницы Швейцарии Тириль Экхофф.
Олимпийские игры. Биатлон. Гонка преследования. Женщины:
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
2. Эльвира Оберг (Швеция)
3. Тириль Экхофф (Норвегия)
…
13. Юлия Джима (Украина)
25. Анастасия Меркушина (Украина)
55. Ирина Петренко (Украина)
Впереди на нас ожидают масс-старт и эстафета.
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