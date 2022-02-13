Джима вела борьбу за медаль, но все испортила последняя стрельба

Украина по-прежнему остается без наград на Олимпийских играх-2022

Юлия Джима / Фото - by Matthias Hangst/Getty Images

В рамках зимних Олимпийских игр-2022 завершилась женская гонка преследования у женщин. Украину в ней представили Юлия Джима (8-й стартовый номер), Анастасия Меркушина (24-й) и Ирина Петренко (40-й).

В ходе практически всей гонки Джима имела шансы на завоевание медали. К последнему огневому рубежу украинка пришла в группе из шести биатлонисток, которые вели борьбу за бронзу, а при удачной стрельбе даже могли замахнуться на серебро.

К сожалению, украинка допустила два промаха и в итоге финишировала 13-й, в минуте от обладательницы бронзы. Меркушина также провела неплохую для себя гонку и стала 25-й.

Золото ожидаемо завоевала норвежка Марте Улсбю-Ройселанн, которая накануне выиграла спринт. Серебро у шведки Эльвиры Оберг, бронза – представительницы Швейцарии Тириль Экхофф.

Олимпийские игры. Биатлон. Гонка преследования. Женщины:

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. Тириль Экхофф (Норвегия)

…

13. Юлия Джима (Украина)

25. Анастасия Меркушина (Украина)

55. Ирина Петренко (Украина)

Полные результаты гонки.

Впереди на нас ожидают масс-старт и эстафета.