Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 0
Теннис (8 событий из 35) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
13:30 Николай Басилашвили - Ласло Дйере 0:2 Окончен
15:00 Стефанос Циципас - Филипп Краинович 1:2 Окончен
17:15 Душан Ладжович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
19:10 Бенуа Пер - Федерико Дельбонис 1:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
12:00 Янник Ханфманн - Артур Риндеркнеч 2:0 Окончен
13:45 Фредерико Кориа - Кристиан Гарин 2:1 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:00 Виктория Кузмова - Тереза Мартинкова 0:2 Окончен
12:25 Сторм Сандерс - Греетье Миннен 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:1 3-й сет
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:1 3-й сет
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
19:10 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Снялся
нет важных матчей

В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели

За последние сутки зафиксировано больше 1400 новых случаев
Olympics Токио-2020
22:15
В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели
фото - Reuters

В Токио, Япония, 17 июля был установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за одни сутки. В столице зафиксировали 1410 новых случаев. Это рекордное число с января 2021 года.

Число заразившихся коронавирусом в Токио четыре дня подряд превышает 1000 человек в сутки. 23 июля в стране должны начаться Олимпийские игры. Власти ранее ограничили количество рейсов, прибывающих в страну.

Глава МОК Томас Бах ранее просил власти Токио пустить больше зрителей на трибуны. На данный момент известно, что 724 соревнования пройдут без зрителей.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели
В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели
Токио-2020
22:15
Программа об Олимпиаде – TOKYO REVIEW
Программа об Олимпиаде – TOKYO REVIEW
Токио-2020
21:46
Бах: «Антикоронавирусные меры делают Олимпиаду в Токио самым строгим спортивным событием во всем мире»
Бах: «Антикоронавирусные меры делают Олимпиаду в Токио самым строгим спортивным событием во всем мире»
Токио-2020
14:45
Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»
Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»
Токио-2020
13:55
«Иди домой, тебе здесь не рады». Бах приехал в Хиросиму с миром, но наткнулся только на протестующих разных мастей
Репортаж
«Иди домой, тебе здесь не рады». Бах приехал в Хиросиму с миром, но наткнулся только на протестующих разных мастей
Токио-2020
13:32
На Олимпиаде в Токио будут использовать интершум из Рио-2016
На Олимпиаде в Токио будут использовать интершум из Рио-2016
Токио-2020
13:07
Олимпийские игры на носу. За кем стоит следить на соревнованиях в Токио в первую очередь
Превью
Олимпийские игры на носу. За кем стоит следить на соревнованиях в Токио в первую очередь
Токио-2020
13:02
Глава МОК – о выступлении спортсменки-трансгендера на Олимпиаде: «Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и соблюдались права человека»
Глава МОК – о выступлении спортсменки-трансгендера на Олимпиаде: «Главное, чтобы сохранялся дух честных соревнований и соблюдались права человека»
Токио-2020
12:42
Призера чемпионата мира по тяжелой атлетике исключили из олимпийской сборной Бразилии
Призера чемпионата мира по тяжелой атлетике исключили из олимпийской сборной Бразилии
Токио-2020
10:39
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
14
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
17
Все новости