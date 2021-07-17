В Токио обновлен рекорд по заболеваемости коронавирусом. До Олимпиады меньше недели

За последние сутки зафиксировано больше 1400 новых случаев

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В Токио, Япония, 17 июля был установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за одни сутки. В столице зафиксировали 1410 новых случаев. Это рекордное число с января 2021 года.

Число заразившихся коронавирусом в Токио четыре дня подряд превышает 1000 человек в сутки. 23 июля в стране должны начаться Олимпийские игры. Власти ранее ограничили количество рейсов, прибывающих в страну.

Глава МОК Томас Бах ранее просил власти Токио пустить больше зрителей на трибуны. На данный момент известно, что 724 соревнования пройдут без зрителей.