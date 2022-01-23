Первая украинская олимпийская медалистка: «В Пекине результат будет зависеть от того, как спортсмены справятся с нервами»

Валентина Цербе-Несина присутствовала на проводах наших биатлонистов

Фото: Facebook олимпийской медалистки

В 1994 году в Лиллехаммере бывшая биатлонистка Валентина Цербе-Несина завоевала первую в истории независимой Украины олимпийскую медаль. Она выиграла бронзу в спринте.

Спустя 28 лет Цербе-Несина присутствовала на проводах украинских олимпийцев в Пекин, где с 5 по 20 февраля пройдут 24 зимние Олимпийские игры.

В своем комментарии Валентина выразила надежду, что наши спортсмены покажут достойный пример молодежи:

Валентина Семеренко уже едет героиней, потому что у нее пятые Олимпийские игры. Я думаю, что нужно ожидать лучшего, но будем иметь тот результат, насколько спортсмены справятся с нервами. Результаты должны быть максимальными, потому что четыре года – это очень ответственно. В такое время я всегда акцентирую, что у нас в стране война, у нас государство-агрессор (имеется ввиду Россия – прим.), но молодежи нужно показывать, что несмотря ни на что, мы развиваем государство, мы делаем спортивную карьеру и Украина имеет право на то, чтобы поднимался флаг, звучал гимн и молодежь должна гордиться тем, что государство в такое тяжелое время финансирует, поддерживает. Спортсменам же нужно не промахнуться, попасть в цель. Главное – чтобы они знали, что мы в них верим.

Зимние Игры в Пекине станут восьмыми в истории независимой Украины. Недавно мы писали об интересных фактах, связанных со сборной Украины.



Напомним, в столице Китая выступят 45 украинских спортсменов.