На участниках Токио-2020 WADA будет проводить эксперименты
Президент МОК: «Игры в Токио будут проведены в условиях безопасности с полным уважением к спортсменам и жителям Японии»
Томас Бах – о важности вакцинации на Олимпиаде-2020
07:17
Томас Бах / Фото - forbes.comПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что все участники Олимпийских игр в Токио и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
«Как мы уже не раз отмечали, по уровню готовности Токио – лучшая из олимпийских столиц, она учитывает как прошлый опыт спортсменов, так и нынешний, с которым, к сожалению, столкнулись спортсмены во время пандемии. Могу заверить, что соревнования могут быть и будут проведены в условиях безопасности с полным уважением к спортсменам и жителям Японии. Президент организационного комитета Токио-2020 Сеико Хашимото – участница семи Олимпийских игр, что должно давать всем нам уверенность в том, что спортсмены и жители Японии будут чувствовать себя комфортно. И по этой причине я еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации».
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Однако более 80% японцев выступили против проведения турнира.
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