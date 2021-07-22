Бубка и Белодед совершили совместную пробежку по Олимпийской деревней Токио
Странная история. Пятеро гвинейских спортсменов все-таки выступят в Токио
Министр спорта ранее был, якобы обеспокоен, коронавирусом
22 июля 21:04
Сборная Гвинеи / фото - Bergaag
Сборная Гвинеи выступит на Олимпийских играх в Токио, Япония.
Министр спорта страны Санусси Бантама Соу ранее заявил, что правительство обеспокоено эпидемиологической ситуацией в Японии. Позже политик рассказал в комментарии NRK, что они получили гарантии от органов здравоохранения Японии и в связи с этим дали согласие на участие спортсменов в Играх.
Близкие к ситуации к источники сообщали, что на поездку команды в Токио попросту не хватало финансирования.
Гвинею на Олимпиаде в Токио представят пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба – плавание) и Аиссата Деэн Конте (бег на 100 м).