Странная история. Пятеро гвинейских спортсменов все-таки выступят в Токио

Министр спорта ранее был, якобы обеспокоен, коронавирусом

Сборная Гвинеи / фото - Bergaag

Сборная Гвинеи выступит на Олимпийских играх в Токио, Япония.

Министр спорта страны Санусси Бантама Соу ранее заявил, что правительство обеспокоено эпидемиологической ситуацией в Японии. Позже политик рассказал в комментарии NRK, что они получили гарантии от органов здравоохранения Японии и в связи с этим дали согласие на участие спортсменов в Играх.

Близкие к ситуации к источники сообщали, что на поездку команды в Токио попросту не хватало финансирования.

Гвинею на Олимпиаде в Токио представят пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таиру Ба (оба – плавание) и Аиссата Деэн Конте (бег на 100 м).

Недавно спортсменку из Чили отстранили от Игр.