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Томас Бах по приглашению Зеленского прилетит в Украину

Глава МОК посетит мероприятия, приуроченные к 30-й годовщине НОК Украины

Olympics
23 июня 20:48
Томас Бах по приглашению Зеленского прилетит в Украину
Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме пообщался с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и пригласил того в Киев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Бах принял предложение и посетит мероприятия, посвященных празднованию 30-летия Национального олимпийского комитета Украины.

«Украина – страна олимпийских чемпионов. Яркий пример – президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Верю, что пандемия не помешает проведению Олимпиады. Украина будет достойно представлена на этом празднике спорта, который объединит весь мир».

Также Зеленский рассказал Баху об национальной программе «Здоровая Украина», которая должна сделать спорт доступным.

Напомним, Бах прибудет на Олимпийские игры в Токио раньше запланированного срока.

Карен Агабекян
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Теги

Владимир Зеленский НОК (Украины) Томас Бах МОК

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