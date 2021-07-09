Федерер: «Мне нужно пару дней, чтобы принять решение касательно Токио-2020»
В Токио состоялась церемония прибытия олимпийского огня. Без митинга протеста против Игр-2020 не обошлось
Олимпийские игры будут проведены при любом раскладе
14:54
Токио-2020 / Фото - dailysabah9 июля в парке Комадзава в Токио состоялась торжественная церемония прибытия олимпийского огня.
Данное мероприятие сопровождалось митингом протеста. Протестующие выкрикивали лозунги «Прекратить Олимпиаду!», «Мы против Олимпиады!».
Своими мыслями по этому поводу поделилась губернатор Токио Юрико Коикэ.
«В марте прошлого года этот огонь был доставлен из Греции в Японию. Но Олимпиаду перенесли, и мы бережно хранили его год. И вот наконец 25 марта в префектуре Фукусима начался старт эстафеты. Олимпийский огонь прошел по 46 префектурам и сегодня прибыл в Токио. Несмотря на все трудности, благодаря усилиям нашего народа по всей стране как символ надежды он прибыл сюда».
Ранее власти Японии ввели в столице режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений коронавирусом.
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение властей Японии о недопуске зрителей на олимпийские объекты в Токио.
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