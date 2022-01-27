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За историю независимой Украины только одна спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета зимней Олимпиады

Но в Пекине она не выступит
Olympics Пекин-2022
20:15
За историю независимой Украины только одна спортсменка дважды поднималась на пьедестал почета зимней Олимпиады
Фото: Facebook Виты Семеренко

Мы уже писали, что за историю независимости украинцы завоевали восемь медалей зимних Олимпийских игр.

В это же раз расскажем о единственном украинском олимпийце, который дважды поднимался на пьедестал почета главных стартов четырехлетия.

В 2014 году в Сочи биатлонистка Вита Семеренко сначала завоевала бронзу в спринте, а затем выиграла золото в эстафете, став единственной украинкой, которая имеет две медали зимних ОИ.

Напомним, в заявку сборной Украины на Игры-2022 в Пекин Вита Семеренко не попала.

Сергей Остапенко
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