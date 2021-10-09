Ужасная ошибка от вратаря Уэльса – не смог принять передачу назад

Валлийцы потеряли очки из-за этого ляпа

Дэнни Уорд / фото - Leicester

В отборочном матче ЧМ-2022 Уэльс поделил очки с Чехией.

Начало второго тайма при счете 1:1 чехи смогли выйти вперед благодаря действиям вратаря валлийцев Дэнни Уорда.

Голкипер не смог принять передачу назад от Аарона Рэмси и мяч с отскока от ноги закатился в ворота.

Тем не менее, британцы забили еще раз, но уже в чужие ворота – и игра закончилась вничью (2:2).

А сегодня, 9 октября, уже сборной Украины предстоит сыграть свой матч ЧМ-2022 с Финляндией.

Онлайн трансляция встречи. Начало – в 19:00.