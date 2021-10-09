Отбор на ЧМ-22. Единственный гол Классена помог нидерландцам единолично возглавить группу
Ужасная ошибка от вратаря Уэльса – не смог принять передачу назад
Валлийцы потеряли очки из-за этого ляпа
9 октября 14:53
Дэнни Уорд / фото - Leicester
В отборочном матче ЧМ-2022 Уэльс поделил очки с Чехией.
Начало второго тайма при счете 1:1 чехи смогли выйти вперед благодаря действиям вратаря валлийцев Дэнни Уорда.
Голкипер не смог принять передачу назад от Аарона Рэмси и мяч с отскока от ноги закатился в ворота.
Тем не менее, британцы забили еще раз, но уже в чужие ворота – и игра закончилась вничью (2:2).
А сегодня, 9 октября, уже сборной Украины предстоит сыграть свой матч ЧМ-2022 с Финляндией.
Онлайн трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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