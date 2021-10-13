Украинская медалистка Олимпийских игр-2020 завершила карьеру
Украинка Алина Шинкаренко посредством Instagram объявила о завершении карьеры.
22-летняя Шинкаренко решила уйти из спорта после завоевания бронзовой медали Олимпийских игр-2020 в Токио в командных соревнованиях по артистическому плаванию:
«Пора признаться…
Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру, на прекрасной ноте – Олимпийская Медаль.
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог прийти к этому, тренера, девочки, массажисты, доктора, родные и близкие, которые поддерживали в трудные минуты спасибо большое.
Почему так рано? А чего тянуть…
Комплект медалей с Чемпионата Мира и Европы есть. Олимпийская медаль, которая была мечта с детства, исполнилась.
Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, деток».
Достижения Шинкаренко в профессиональном спорте:
Напомним, в Токио Шинкаренко не просто завоевала медаль, но и помогла Украине установить историческое достижение: впервые в истории выиграть олимпийскую награду в артистическом плавании.
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