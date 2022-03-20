Бех-Романчук взяла серебро чемпионата мира в тройном прыжке

Украинка дебютировала в этой дисциплине на мировой арене

Марина Бех-Романчук / фото - Getty Images

Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетики в помещении.

Представительница Украины добыла медаль в последнее шестой попытке, достигнув лучшего результата в карьере – 14.74 метра.

Чемпионкой мира в тройном прыжке стала Юлимар Рохас из Венесуэлы. Причем последним прыжком на 15.74 метра венесуэлка еще и побила мировой рекорд, который держался 18 лет.

Марина Бех-Романчук рассматривает вариант выступления в нескольких дисциплинах.