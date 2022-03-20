Бех-Романчук трижды ошиблась в дебютном турнире сезона
Бех-Романчук взяла серебро чемпионата мира в тройном прыжке
Украинка дебютировала в этой дисциплине на мировой арене
20 марта 15:00
Марина Бех-Романчук / фото - Getty Images
Украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетики в помещении.
Представительница Украины добыла медаль в последнее шестой попытке, достигнув лучшего результата в карьере – 14.74 метра.
Чемпионкой мира в тройном прыжке стала Юлимар Рохас из Венесуэлы. Причем последним прыжком на 15.74 метра венесуэлка еще и побила мировой рекорд, который держался 18 лет.
Марина Бех-Романчук рассматривает вариант выступления в нескольких дисциплинах.
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