Бондаренко выступит на первом турнире с 2019 года

Украинец вернется на национальном чемпионате

Богдан Бондаренко / Фото:wz.lviv.ua

Чемпионат Украины-2021 станет первым турниром с 2019 года, на котором выступит олимпийский призер в пружках в высоту Богдан Бондаренко. От этом сообщил тренер и отец легкоатлета Виктор Бондаренко, слова которого приводит портал ФЛАУ.



«Богдан готовится к чемпионату Украины и планирует выступить в Луцке. Мы хотели начать сезон раньше, имели приглашение на соревнования, однако травмы и физическое состояние внесли коррективы. Восстановление после операции оказалось длиннее, чем ожидалось. Богдан тренируется, и чемпионат Украины должен стать для него первым турниром, начиная с 2019 года. После такого перерыва и при сегодняшних обстоятельствах сложно прогнозировать результат. Когда он мог начинать сезон даже с 2.40 метров, как было в 2014-м. В 2019 году на первом старте в Шанхае прыгнул только 2.19, и уже на следующем этапе «Бриллиантовой лиги» вышел в лидеры мирового сезона. Как будет на этот раз, покажет время – забегать вперед и говорить хотя бы о каком-то результате сейчас сложно».

Напомним, в 2019 году Бондаренко должен был выступить в квалификации чемпионата мира, но снялся из-за травмы.