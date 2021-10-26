Достойно? Магучих рассказала, что ей подарили Днепр и область после Токио-2020

Ярослава получила новое жилье и финансовый подарок





Ярослава Магучих / Фото: instagram

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту Ярослава Магучих в эфире YouTube-канала Бегущий Банкир рассказала о подарках, полученных от городских и областных властей Днепра.



«Филатов (мэр Днепра, - ред.) мне подарил 250 тысяч гривен. Это без вычета налогов. Квартиру мне подарила область. Это квартира на левом берегу, в конце, но есть машина и можно ездить. Но еще можно сделать ремонт и сдавать».

Напомним, за три недели до Олимпийских игр в Токио Магучих получила травму.