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«У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна». Марина Килипко плакала в прямом эфире

Украинская прыгунья с шестом эмоционально прокомментировала свой результат в Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 16:38
«У всех тренеры сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна». Марина Килипко плакала в прямом эфире
Марина Килипко / Фото - gettyimages.com
Украинская легкоатлетка Марина Килипко в эфире «UA:Перший» поделилась эмоциями после своего результата (5-е место) на Олимпийских играх в Токио в прыжках с шестом.

«Подготовка прошла хорошо. Думаю, все видели, что я готова прыгать минимум 4,70 м. Я сделала все, что зависит от меня. Единственное, я считаю, что должен быть тренер, потому что это прыжки с шестом. У каждого все индивидуально и никто никак не сумел бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера? Я до сих пор ни от кого не услышала ответа. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Я готова, судя по чемпионату Украины было видно. Меня кормили завтраками, что решение примем потом. Будет заседание или еще что-то. По сегодняшний день я не услышала ответа, почему нет моего тренера.

Хорошо, не только мне. Еще есть Яна (Гладийчук – прим.) – вторая спортсменка в прыжках на Олимпиаде от нашей команды. Опять тренера не берут. Посчитали, что не нужен тренер для шеста. Я не понимаю, почему так происходит в нашей стране. По каким критериям это делается. Я просила, 3 раза слезно просила, что мне нужен тренер, возьмите».


«Мне говорили: «Хорошо-хорошо, то не мы решаем». Мне никто не дал ответа. Просто выложили список, на который я понимала, что мне нет смысла опять биться головой об стену в который раз. Хорошо, нет тренера. Я стала пятой, а могла прыгнуть намного больше. Все, что зависит от меня, я сделала. Потом уже технически индивидуальный вид спорта. Я не знаю, что еще сказать. Ты убиваешь себя. Ты столько лет тренируешься , столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна.

Я сегодня вышла на разминку – на трибуне ни одной души из Украины. Я разминаюсь одна, абсолютно одна. У всех тренера сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна. Спустя сорок минут или полчаса видите соизволили прийти. Но особо это ничего не дает, толку ноль. Никто не знает как я прыгаю, что мне надо. Все. Что еще могу сказать. Поддержка зрителей большая, но мне нужна поддержка моего тренера. Больше ничего. Очень тяжело быть одной. Многие поддерживают, очень много людей. Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе».




Напомним, по количеству попыток Килипко разделила 5-е место Игр в Токио с еще 2 спортсменками.
Владимир Кириченко
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Теги

Марина Килипко прыжки с шестом Сборная Украины (легкая атлетика)

Комментарии 2

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5 августа 2021г. 16:43
Такі реалії.Опублікуйте список офіційної делегації.
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5 августа 2021г. 18:59
У неї був у кваліфікації результат [5,70] і це її особистий рекорд. Чого тільки вартий її коментар після змагань і сльози про те, що до неї не допустили тренера наші спортивні можновладці з федерації?Як стрибати без тренера. У всіх він присутній і дає підказки,а тут... Ці скоти собі чужі гроші у кишені кладуть, а спортсмени їх не цікавлять. Можливо навіть тут був злив чиновниками федерації на користь Росії.Не виключаю цього. Але не дивлячись на 8 рік війни з окупантом, знайдеться багато таких, хто буде з мене сміятися і , не дивлячись на незупиняючі допінгові скандали Лайноросії, будуть до них позитивно відноситись . Ну що ж , правда одна і на Небі все бачать . На Страшному Суді всі розплатилося за свої поступки. Всім щастя і здоров'я! Вболіваймо за наших!!
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