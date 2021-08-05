«Дедушка, мы сделали это!». Олимпийский рекорд Краузера и другие медали дня в легкой атлетике

Также чемпионами стали Педро Пичадо в тройном прыжке и Хэнсл Парчмент на 110 м с барьерами





Райан Краузер / Фото: getty images В утренней программе Олимпийских игр в Токио были разыграны три комплекта медалей в легкой атлетике.

Отметим, что в толкании ядра американец Райан Краузер выиграл в олимпийским рекордом – 23,30 м. Токио-2020. Легкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины. 1. Райан Краузер (США) – 23,30 м (олимпийский рекорд) 2. Джо Ковач (США) – 22,65 м 3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,47 м Токио-2020. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Мужчины. 1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,98 м 2. Чжу Ямин (Китай) – 17,57 м 3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,47 м Токио-2020. Легкая атлетика. Бег на 110 м с барьерами. Мужчины. 1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,04 с 2. Грант Холлоуэй (США) – 13,09 с 3. Рональд Леви (Ямайка) – 13,10 с Напомним, ранее в прыжках в высоту в финал вышли три украинки: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Карен Агабекян