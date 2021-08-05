«Дедушка, мы сделали это!». Олимпийский рекорд Краузера и другие медали дня в легкой атлетике
В утренней программе Олимпийских игр в Токио были разыграны три комплекта медалей в легкой атлетике.
Отметим, что в толкании ядра американец Райан Краузер выиграл в олимпийским рекордом – 23,30 м.
Токио-2020. Легкая атлетика. Толкание ядра. Мужчины.
1. Райан Краузер (США) – 23,30 м (олимпийский рекорд)
2. Джо Ковач (США) – 22,65 м
3. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,47 м
Токио-2020. Легкая атлетика. Тройной прыжок. Мужчины.
1. Педро Пичардо (Португалия) – 17,98 м
2. Чжу Ямин (Китай) – 17,57 м
3. Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо) – 17,47 м
Токио-2020. Легкая атлетика. Бег на 110 м с барьерами. Мужчины.
1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,04 с
2. Грант Холлоуэй (США) – 13,09 с
3. Рональд Леви (Ямайка) – 13,10 с
Напомним, ранее в прыжках в высоту в финал вышли три украинки: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.