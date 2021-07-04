Магучих: «Надеюсь взять высоту 2,07 и медаль на Олимпийских Играх-2020»

Украинка прокомментировала победу на этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих Фото: Dan Vernon

Ярослава Магучих прокомментировала победу на шестом этапе Бриллиантовой лиги с лучшим результатом сезона в мире:



Очень рада, ведь 2,03 – это лучший результат текущего сезона. Я также попыталась взять 2,07 и была близка, чтобы преодолеть и эту высоту, но не сегодня. Перед Олимпийскими Играми у меня будет еще один старт – молодежный чемпионат Европы. Думаю, смогу снова попробовать 2,07.

Я в ожидании Токио-2020, до него всего месяц. Соревнования будут интересными, ведь у большинства девушек результат 2 метра и выше. Надеюсь, что смогу выиграть медаль, ведь все спортсмены желают на ОИ одно и того же.

Видео прыжка, который позволил украинке возглавить мировой топ-лист.