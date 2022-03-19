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Бокс. Чемпионат мира. Белград

Магучих с лучшим результатом сезона стала чемпионкой мира

Геращенко в Белграде стала пятой
Легкая атлетика
19 марта 14:12
Магучих с лучшим результатом сезона стала чемпионкой мира
Фото: Getty Images

На чемпионате мира по легкой атлетике в помещении завершились соревнования по прыжкам в высоту.

Ирина Геращенко стала пятой. Украинка отработала без ошибок вплоть до планки 1.95 м, которую Геращенко взять так и не удалось.

Ярослава Магучих с лучшим результатом сезона (2.02 м) завоевала золото планетарного первенства. Магучих с последней попытки взяла двухметровую планку. Следующая высота далась ей с первой попытки. Даже после победы украинка не остановилась, и попробовала еще раз взять 2.04 м, но сделать этого ей не удалось.

Напомним, что в первый день Юлия Лобан стала десятой в пятиборье.

Олег Шумейко-младший
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Ирина Геращенко Ярослава Магучих

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