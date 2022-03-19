Сегодня в Белграде стартует чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
Украина дебютировала на чемпионате мира в Белграде
Лобан на первом для себя мировом первенстве стала десятой
10:59
Юлия Лобан / Фото: ФЛАУ
18 марта первая украинская спортсменка выступила на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в помещении.
Юлия Лобан на первом для себя планетарном первенстве стала десятой в пятиборье.
Ярослава Магучих поблагодарила украинских военных, которые защищают наш народ от российских террористов.
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