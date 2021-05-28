Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 14
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 12
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:45 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 3:4 Окончен
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс 3:4 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Италия - Казахстан -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Запланирован
16:15 Норвегия - США -:- Запланирован
16:15 Швейцария - Россия -:- Отменен
20:15 Словакия - Дания -:- Запланирован
20:15 Германия - Финляндия -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму

Ласицкене повредила заднюю поверхность бедра
Легкая атлетика
13:56
Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму
Мария Ласицкене / Фото: Global Look Press

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила повреждение. 

Менеджер легкоатлетки Ольга Назарова сообщила, что россиянка, выступающая под нейтральным флагом, травмировала заднюю поверхность бедра. Тяжесть травмы пока неизвестна, но в команде ожидают восстановление Ласицкене к концу июня. Отметим, что на турнире в Дессау-Рослау, Германия, Мария показала седьмой результат, в то время как украинки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих расположились на первой и второй строчке соответственно.

Напомним, что Украина пропустит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.

Источник: tass.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мария Ласицкене Ярослава Магучих Ирина Геращенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Магучих: «Очень нравится чувство полета, поэтому и выбрала прыжки в высоту»
Магучих: «Очень нравится чувство полета, поэтому и выбрала прыжки в высоту»
Легкая атлетика
25 мая 09:59
Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании
Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании
Легкая атлетика
24 мая 20:27
Левченко стала девятой в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
Левченко стала девятой в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
23 мая 22:50
Обошли Ласицкене. Геращенко победила на турнире в Германии, Магучих заняла 2-е место
Обошли Ласицкене. Геращенко победила на турнире в Германии, Магучих заняла 2-е место
Легкая атлетика
21 мая 22:12
Магучих и Геращенко выступят на турнире в Германии
Магучих и Геращенко выступят на турнире в Германии
Легкая атлетика
21 мая 13:01
Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
20 мая 19:13

Новости: Легкая атлетика

Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму
Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму
13:56
Украина пропустит командный чемпионат Европы
Украина пропустит командный чемпионат Европы
26 мая 10:07
Бех-Романчук тренируется на Луне. Иначе как объяснить отсутствие гравитации во время ее прыжков?
Бех-Романчук тренируется на Луне. Иначе как объяснить отсутствие гравитации во время ее прыжков?
26 мая 08:37
Магучих: «Очень нравится чувство полета, поэтому и выбрала прыжки в высоту»
Магучих: «Очень нравится чувство полета, поэтому и выбрала прыжки в высоту»
25 мая 09:59
Проценко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
Проценко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе
25 мая 07:46
Эфиопский марафонец Негаса побил рекорд в беге на 50 километров, который держался 23 года
Эфиопский марафонец Негаса побил рекорд в беге на 50 километров, который держался 23 года
24 мая 22:18
Бах: «Необходимо пойти на некоторые жертвы, чтобы Олимпийские игры в Токио состоялись»
Бах: «Необходимо пойти на некоторые жертвы, чтобы Олимпийские игры в Токио состоялись»
24 мая 21:07
Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании
Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании
24 мая 20:27
Левченко стала девятой в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
Левченко стала девятой в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги
23 мая 22:50
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости