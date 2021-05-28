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Основная конкурентка Магучих и Геращенко получила травму
Ласицкене повредила заднюю поверхность бедра
13:56
Мария Ласицкене / Фото: Global Look Press
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила повреждение.
Менеджер легкоатлетки Ольга Назарова сообщила, что россиянка, выступающая под нейтральным флагом, травмировала заднюю поверхность бедра. Тяжесть травмы пока неизвестна, но в команде ожидают восстановление Ласицкене к концу июня. Отметим, что на турнире в Дессау-Рослау, Германия, Мария показала седьмой результат, в то время как украинки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих расположились на первой и второй строчке соответственно.
Напомним, что Украина пропустит командный чемпионат Европы по легкой атлетике.
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