Проценко занял второе место в прыжках в высоту в финале Бриллиантовой лиги

Украинский легкоатлет покорил высоту 2,30 метра

Андрей Проценко / фото - facebook.com

В финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту в швейцарском Цюрихе украинский легкоатлет Андрей Проценко выиграл серебряную медаль.

Украинец расположился на второй позиции с результатом 2,30 метра, который он смог взять с третьей попытки. Высоту в 2,32 метра Проценко покорить уже не смог.

Победителем финала Бриллиантовой лиги стал Джанмарко Танбери из Италии с результатом 2,34 метра.

Бриллиантовая лига. Цюрих (Швейцария). Финал. Прыжки в высоту. Мужчины

1. Джанмарко Танбери (Италия) – 2,34 м

2. Андрей Проценко (Украина) – 2,30

3. Илья Иванюк (атлет с нейтральным статусом) – 2,30

Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.