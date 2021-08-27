Тимановская: «Слова Лукашенко расходятся друг с другом»
Тимановская за 21 тысячу долларов продала серебряную медаль Европейских игр в Беларуси
Легкоатлетка продолжит карьеру в Польше
11:14
Светлана Тимановская / Фото: BBC
Легкоатлетка Кристина Тимановская за 21 тысячу долларов продала на аукционе серебряную медаль, которую она завоевала на Европейских играх-2019 в Минске, Беларусь.
Все средства будут перечислены в Беларусский фонд спортивной солидарности.
Напомним, что из-за давления со стороны белорусских чиновников Тимановская продолжит карьеру в Польше.
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