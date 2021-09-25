Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 21
Завтра 16
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла 0:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс 1:5 Окончен
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд 0:2 Идёт
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 ВПК-Агро - Олимпик -:- Перенесен
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд 0:2 Идёт
17:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Арсенал - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Бордо - Ренн -:- Запланирован
18:00 Клермон - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Ювентус - Сампдория -:- Запланирован
19:00 Лацио - Рома -:- Запланирован
21:45 Наполи - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Барселона - Леванте -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Металлист -:- Запланирован
15:30 Полесье - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Заря -:- Запланирован
19:30 Десна - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Донбасс -:- Запланирован
15:30 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован

Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»

26-летняя легкоатлетка довольная своим результатом в текущем году
Легкая атлетика
11:22
Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»
Виктория Ткачук / Фото - Facebook
Участница Токио-2020, украинская легкоатлетка Виктория Ткачук оценила свое выступления в текущем сезоне.

«Сезон действительно для меня был самый успешный. Он и продолжается: у меня еще один старт. Но все, что я хотела, я в этом сезоне сделала. Доказала сама себе, что я могу ставить амбиции и работать. Приятно, что работа дала свой результат, который меня устроил. Работала и над физическим, и над эмоциональным состоянием. Поскольку я показала в двух финалах свои личные рекорды, могу сказать, что выполнила задачу-максимум. Я больше, чем на секунду, улучшила результат. Довольна, что сезон состоялся, в первую очередь, и у меня он состоялся неплохо. Самое главное – я справилась морально со своими страхами. Прибавилось уверенности в себе, чего действительно не хватало для выполнения результата».


Напомним, в Токио-2020 Ткачук попала в финал на 400-метровке, где заняла шестое место.

Ранее Ткачук рассказала о внимании мужчин на Олимпийских играх.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктория Ткачук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ткачук – о ситуации с Тимановской в Токио-2020: «Это был такой хайп»
Ткачук – о ситуации с Тимановской в Токио-2020: «Это был такой хайп»
Легкая атлетика
20 сентября 14:33
1
Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
Легкая атлетика
18 сентября 08:15
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
Легкая атлетика
17 сентября 21:59
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
Украинки взяли три награды Всемирного континентального тура
Легкая атлетика
15 сентября 11:19
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
Ткачук: «В наше время невозможно пройти мимо допинг-контроля, потому что они часто приезжают домой»
Легкая атлетика
14 сентября 17:39
1

Новости: Легкая атлетика

Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»
Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»
11:22
Ткачук – о ситуации с Тимановской в Токио-2020: «Это был такой хайп»
Ткачук – о ситуации с Тимановской в Токио-2020: «Это был такой хайп»
20 сентября 14:33
Магучих: «На одном таланте ты не пройдешь в профессионалы, на мировые арены»
Магучих: «На одном таланте ты не пройдешь в профессионалы, на мировые арены»
18 сентября 10:00
Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
Ткачук: «Если я позвоню в Федерацию и скажу, что травмировалась, они ответят: «До свидания»
18 сентября 08:15
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
Ткачук: «За шестое место на Олимпиаде мне дали 396 тысяч гривен»
17 сентября 21:59
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
17 сентября 19:09
Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»
Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»
16 сентября 16:14
Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет
Спортсменка из Бурунди побила мировой рекорд, который держался 27 лет
15 сентября 15:44
WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану
WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану
15 сентября 15:18
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
51
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
4
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости