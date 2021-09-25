Ткачук – о ситуации с Тимановской в Токио-2020: «Это был такой хайп»
Ткачук: «Этот сезон действительно для меня был самый успешный»
26-летняя легкоатлетка довольная своим результатом в текущем году
11:22
Виктория Ткачук / Фото - FacebookУчастница Токио-2020, украинская легкоатлетка Виктория Ткачук оценила свое выступления в текущем сезоне.
«Сезон действительно для меня был самый успешный. Он и продолжается: у меня еще один старт. Но все, что я хотела, я в этом сезоне сделала. Доказала сама себе, что я могу ставить амбиции и работать. Приятно, что работа дала свой результат, который меня устроил. Работала и над физическим, и над эмоциональным состоянием. Поскольку я показала в двух финалах свои личные рекорды, могу сказать, что выполнила задачу-максимум. Я больше, чем на секунду, улучшила результат. Довольна, что сезон состоялся, в первую очередь, и у меня он состоялся неплохо. Самое главное – я справилась морально со своими страхами. Прибавилось уверенности в себе, чего действительно не хватало для выполнения результата».
Напомним, в Токио-2020 Ткачук попала в финал на 400-метровке, где заняла шестое место.
Ранее Ткачук рассказала о внимании мужчин на Олимпийских играх.