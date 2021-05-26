Украина пропустит командный чемпионат Европы

Причиной стал коронавирус у 2 членов сборной

Ярослава Магучих / фото - ФЛАУ

Командный чемпионат Европы в Суперлиги пройдет без Украины. Соревнования должны состояться 29-30 мая в Польше.

ФЛАУ сообщила, что у двоих членов сборной выявили коронавирус. Ими стали Станислав Коваленко и Игорь Гончар. Из-за того, что легкоатлеты пребывали в тесном контакте с напарниками по команде, врачи сборной рекомендовали изолироваться всем легкоатлетам и отказаться от участия в турнире. Главный тренер сборной Вячеслав Тыртышник подтвердил намерения врачей.

«Инкубационный период длится от пяти до двенадцати дней и признаки болезни могут проявиться как раз в пути. Мы не можем подвергать опасности ни нашу команду, ни другие сборные. Более того, если бы чей-то тест в Польше оказался положительным, на изоляцию могли оставить всю команду. В таком случае у атлетов выпало бы около двух недель из тренировочного процесса, перед Олимпийскими играми – главным стартом четырехлетия – категорически недопустимо».

ФЛАУ обратилась с просьбой сохранить за Украиной место в Суперлиге, учитывая форс-мажорные обстоятельства.

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