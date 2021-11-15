Украинская легкоатлетка получила медаль ЧЕ-2018 после отстранения соотечественницы

Результат Цвилий был аннулирован из-за нарушения антидопинговых правил

В 2018 году в Берлине прошел чемпионат Европы по легкой атлетике.

В спортивной ходьбе на 50 км серебряную медаль завоевала Алина Цвилий, которая показала результат 4:12.44 (на тот момент – национальный рекорд Украины).

Однако недавно все результаты Цвилий на ЧЕ-2018 были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом Федерацию легкой атлетики Украины уведомила Европейская легкоатлетическая ассоциация.

Таким образом, бронзу чемпионата Европы в Берлине получила другая украинка Кристина Юдкина (4:20:46), которая в 2018 году финишировала четвертой.

Отметим, что Цвилий уже вернулась к соревнованиям и даже приняла участие в чемпионате Украины, где стала пятой.

Напомним, сборную Украины могут отстранить от Олимпийских игр-2022.