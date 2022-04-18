«Я не могу дышать!» Левченко про авиаудар по Львову
В результате серии ракетных ударов, нанесенной рашистами, погибло 7 человек
17:12
Юлия Левченко
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко в своем Instagram-аккаунте отреагировала на новость про авиаудар по Львову, в результате которого 7 человек погибли, 11 получили ранения, среди них 3-летний ребенок:
«Я не могу дышать.»
«Это убивает меня изнутри.»
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