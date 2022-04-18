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«Я не могу дышать!» Левченко про авиаудар по Львову

В результате серии ракетных ударов, нанесенной рашистами, погибло 7 человек
Легкая атлетика
17:12
«Я не могу дышать!» Левченко про авиаудар по Львову
Юлия Левченко

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко в своем Instagram-аккаунте отреагировала на новость про авиаудар по Львову, в результате которого 7 человек погибли, 11 получили ранения, среди них 3-летний ребенок:

 

«Я не могу дышать.»

«Это убивает меня изнутри.»

 

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Источник: XSPORT
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Юлия Левченко

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