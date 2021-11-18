Алонсо – о новичке Alfa Romeo: «Это хорошо для Формулы-1 и Китая»

Чжоу и Алонсо / Фото: formula1.com

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо высказался о Гуанью Чжоу, который в следующем году дебютирует в «Королеве автоспорта» в качестве боевого пилота в составе Alfa Romeo.



Слова испанца приводит formula1.com:

Джовинацци отходит, но так работает этот спорт. Но приход Чжоу хорош как для Формулы-1 в целом, так и для Китая. Ну и для него самого, очевидно.