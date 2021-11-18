Новичок Alfa Romeo: «Стать первым китайским гонщиков Формулы-1 – прорыв в истории автоспорта моей страны»
Алонсо – о новичке Alfa Romeo: «Это хорошо для Формулы-1 и Китая»
Пилот академии Alpine в следующем году дебютирует в «Королеве автоспорта»
Чжоу и Алонсо / Фото: formula1.com
Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо высказался о Гуанью Чжоу, который в следующем году дебютирует в «Королеве автоспорта» в качестве боевого пилота в составе Alfa Romeo.
Слова испанца приводит formula1.com:
Я счастлив за него. Он пилот программ поддержки Alpine, так что нам удалось пообщаться ранее. Он хороший парень, у нас замечательные отношения, и я очень рад, что у него появилась такая возможность.
Джовинацци отходит, но так работает этот спорт. Но приход Чжоу хорош как для Формулы-1 в целом, так и для Китая. Ну и для него самого, очевидно.
Ранее пилот академии Alpine поделился своими эмоциями от промоушена в элиту автоспорта.
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