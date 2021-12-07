Босс Red Bull: «На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен сражался как лев»

Чемпион Формулы-1 станет известен в последней гонке сезона

Фото: Twitter Red Bull

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер не особо верит, что «быкам» удастся обойти Mercedes в сражении за Кубок Конструкторов, а также поделился мнением о сражении лидера команды Макса Ферстаппена за чемпионство:



В Кубке Конструкторов преимущество на стороне соперников. Чтобы выиграть титул, нам нужно чудо. При этом у нас остается шанс выиграть титул в Максом Ферстаппеном. В следующий уик-энд победит либо Макс, либо Льюис. И да, чемпионский титул в личном зачете – это престиж. Именно это помнят люди. Кто выиграет чемпионский титул? Понятия не имею. Мы видели, как команды выступали в последних гонках, Mercedes сейчас в отличной форме, но, опять же, Макс в этот уик-энд сражался как лев.

Напомним, что Ферстаппен получил два штрафа на Гран-при Саудовской Аравии.