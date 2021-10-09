Боттас: «Льюис минимизировал потери, а я оказался на поуле – так что все хорошо»

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Турции, которое, впрочем, позволит ему стартовать в гонке с первого места. Слова финна приводит Sky Sports:

Льюис, учитывая его штраф, минимизировал потери, а я оказался на поуле – так что все хорошо. Я сосредоточен на завтрашней гонке. Это особенно важно, когда стартуешь впереди, нужно будет постараться держать хороший темп».