Хэмилтон: «Трасса просто потрясающая»
Боттас: «Льюис минимизировал потери, а я оказался на поуле – так что все хорошо»
Пилот Mercedes рассказал о непростых условиях в квалификации Гран-при Турции
Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Турции, которое, впрочем, позволит ему стартовать в гонке с первого места. Слова финна приводит Sky Sports:
«Хорошая квалификация, хотя условия были непростыми – особенно по ходу первого сегмента, когда на трассе были мокрые участки. Нам удалось проехать несколько очень хороших кругов, мне понравилось. Все прошло как мы и планировали.
Льюис, учитывая его штраф, минимизировал потери, а я оказался на поуле – так что все хорошо. Я сосредоточен на завтрашней гонке. Это особенно важно, когда стартуешь впереди, нужно будет постараться держать хороший темп».
Напомним, Хэмилтон получил штраф из-за замены мотора.
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