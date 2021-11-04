Боттас: «В Мексике обычно проявляются слабости Mercedes»
Боттас: «Не думаю, что в соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена есть что-то личное»
Финн высказался о противостоянии лидеров чемпионата
Валттери Боттас / фото - today.in-24.com
Пилот Mercedes Валттери Боттас сомневается, что в соперничестве Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона есть что-то личное, несмотря на то, что в нынешнем сезоне гонщики уже дважды сталкивались друг с другом.
Боттаса цитирует Planet F1:
«Не думаю, что в их соперничестве есть что-то личное. На мой взгляд. Да, разумеется, если ты сумел попасть на подиум в гонке, в которой боролся с соперником колесо в колесо, то сразу после заезда уровень адреналина в крови еще очень высок и на эмоциях могут возникнуть какие-то трения. Но для Формулы-1 это абсолютно нормально. Так что, на мой взгляд, у соперничестве Макса и Льюиса все нормально».
Валттери Боттас поделился мнением о предстоящем Гран-при Мексики.
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