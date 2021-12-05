Боттас – о старте на Гран-при Саудовской Аравии: «Может случится что угодно»

Финн может сыграть роль в борьбе Хэмилтона и Ферстаппена за чемпионство

Валттери Боттас / Фото: Mercedes

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии, гонку на котором он начнет с первом ряду.



Слова финна приводит пресс-служба команды:

На этой трассе начинаешь испытывать такой заряд адреналина! Завтра будет непросто, тут такая напряженная борьба, но по крайней мере мы стартуем с лучших позиций. Учитывая то, насколько сложной была квалификация, это замечательный результат. Старт завтра слева, определенно, будет с пыльной стороны, но я поборюсь за то, чтобы сохранить позицию. Это одна из сложнейших трасс года – и психологически, и физически. И это потрясающе, ведь завтра может произойти все что угодно.

Напомним, что Макс Ферстаппен может уже по итогам этапа в Джидде стать чемпионом.