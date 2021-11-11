Боттас рассказал, что делает Хэмилтона невероятным гонщиком

Боттас и Хэмилтон / Фото: formula1.com

Пилот Mercedes Валттери Боттас рассказал, почему ему не удалось за 5 лет в составе «черных стрел» завоевать чемпионский титул:



Я бы сказал, что главное отличие между мной и Хэмилтоном в последние годы заключается в том, что он всегда выступает на высоком уровне и редко проводит плохие уик-энды. Конечно, они случаются, но реже, чем у меня. Это впечатляет – он всегда держит планку вне зависимости от трассы и жизненной ситуации. Когда он садится в болид, то всегда показывает скорость.

Проблема в том, что я довольно сильно начинал некоторые сезоны, а затем мне не везло или я проводил одну-две плохих гонки. Льюис всегда выступает очень стабильно. И, конечно, когда отрыв растет, внимание команды смещается в сторону той машины, которая с большей вероятностью победит в чемпионате.