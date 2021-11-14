Хэмилтон: «Пожалуй, это самый тяжелый уик-энд в моей карьере»
Боттас: «Я разочарован тем, как провел старт и вообще проехал первый круг»
Пилот Mercedes подвел итоги Гран-при Бразилии
Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал свое третье место на Гран-при Бразилии. Слова финского гонщика приводит Sky Sports:
«Старт гонки получился очень сложным. Я разочарован тем, как провел старт и вообще проехал первый круг. Ближе к концу гонки темп стал неплохим – мне казалось, что могли бы легко проехать дистанцию Гран-при с одним пит-стопом. Льюис же сегодня провел потрясающую гонку».
Победитель гонки – Льюис Хэмилтон – после финиша признался, что это был самый сложный уик-энд в его карьере.
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