Экс-пилот Ф-1 – о финале сезона-2021: «Меня воротит от того, что пилотов могут превратить в клоунов»

Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: FIA

Бывший гонщик Формулы-1 Стефан Йоханссон высказался о финальной гонке сезона-2021 в Абу-Даби:



Но, думаю, необходим баланс, так как решения Маси вышли бессмысленными на всех уровнях. Они абсолютно противоречили здравому смыслу и справедливому разрешению ситуации. Если нужно было обеспечить честную борьбу и при этом сохранить интригу, следовало вывесить красные флаги.

Маси же поменял мнение в последний момент, и его решение вручило титул Макс и Red Bull на блюдечке, хотя Льюис провел безупречную гонку. Он сделал все возможное ради чемпионства, в том числе идеально стартовал.

Я предполагал, что судьбу гонки может решить еще одно случайное решение дирекции, как мы слишком часто видели в последние сезоны. Заключительный Гран-при просто стал кульминацией серии невероятно плохих вердиктов по ходу года. Я понимаю, что дирекция гонки находится под огромным давлением и должна быстро принимать решения, но, конечно, такая работа требует глубокого понимания динамики Гран-при.

Для меня очевидно, что Маси не хватает фундаментального понимания основ динамики – это касается борьбы колесо в колесо, допустимости гоночных траекторий. Уайтинг знал каждую строчку правил и точно не допустил бы эскалации ситуации, когда чуть ли не каждая гонка заканчивается спорами.

Я считаю, что и Макс, и Льюис заслуживали титул: они и их команды выступали на очень высоком уровне. Завершение сезона стало бы невероятным, если бы все решилось на трассе. А в итоге мы видим бесконечные споры и полярные мнения. Уверен, что ребята из Liberty не против, так как внимание к Ф-1 вышло на новый уровень.

Однако можно ступить на опасный путь, если ставить зрелищность выше спортивной составляющей. Я ни за что не хотел бы трансформации Ф-1 в автоспортивную версию рестлинга, где все делается ради шоу, а спорт вторичен. Я считаю, что важно найти баланс. Я понимаю важность социальных сетей и маркетинга, но меня воротит от того, что пилотов могут превратить из отважных молодых людей в комиков и клоунов.

Другой момент, который поверг меня в полное недоумение – торги во время гонки в Саудовской Аравии. Откуда это вообще взялось? За все годы выступлений в разных категориях я никогда не такого не видел.