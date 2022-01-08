Экс-пилот Ф-1 – о финале сезона-2021: «Меня воротит от того, что пилотов могут превратить в клоунов»
Бывший гонщик Формулы-1 Стефан Йоханссон высказался о финальной гонке сезона-2021 в Абу-Даби:
Для Ф-1 это позитивный момент: все вовлечены, страстно болеют за Льюиса или Макса. Неважно, намеренно ли созданы противоречия или нет – их ценность с точки зрения зрелищности взлетела до небес.
Но, думаю, необходим баланс, так как решения Маси вышли бессмысленными на всех уровнях. Они абсолютно противоречили здравому смыслу и справедливому разрешению ситуации. Если нужно было обеспечить честную борьбу и при этом сохранить интригу, следовало вывесить красные флаги.
Маси же поменял мнение в последний момент, и его решение вручило титул Макс и Red Bull на блюдечке, хотя Льюис провел безупречную гонку. Он сделал все возможное ради чемпионства, в том числе идеально стартовал.
Я предполагал, что судьбу гонки может решить еще одно случайное решение дирекции, как мы слишком часто видели в последние сезоны. Заключительный Гран-при просто стал кульминацией серии невероятно плохих вердиктов по ходу года. Я понимаю, что дирекция гонки находится под огромным давлением и должна быстро принимать решения, но, конечно, такая работа требует глубокого понимания динамики Гран-при.
Для меня очевидно, что Маси не хватает фундаментального понимания основ динамики – это касается борьбы колесо в колесо, допустимости гоночных траекторий. Уайтинг знал каждую строчку правил и точно не допустил бы эскалации ситуации, когда чуть ли не каждая гонка заканчивается спорами.
Я считаю, что и Макс, и Льюис заслуживали титул: они и их команды выступали на очень высоком уровне. Завершение сезона стало бы невероятным, если бы все решилось на трассе. А в итоге мы видим бесконечные споры и полярные мнения. Уверен, что ребята из Liberty не против, так как внимание к Ф-1 вышло на новый уровень.
Однако можно ступить на опасный путь, если ставить зрелищность выше спортивной составляющей. Я ни за что не хотел бы трансформации Ф-1 в автоспортивную версию рестлинга, где все делается ради шоу, а спорт вторичен. Я считаю, что важно найти баланс. Я понимаю важность социальных сетей и маркетинга, но меня воротит от того, что пилотов могут превратить из отважных молодых людей в комиков и клоунов.
Другой момент, который поверг меня в полное недоумение – торги во время гонки в Саудовской Аравии. Откуда это вообще взялось? За все годы выступлений в разных категориях я никогда не такого не видел.
Напомним, что Mercedes нашел замену Льюису Хэмилтону в системе Red Bull.
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