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Ферстаппен может получить штраф на Гран-при Саудовской Аравии
Лидеру личного зачета могут поменять мотор
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull
Лидеру личного зачета Максу Ферстаппену
могут заменить двигатель на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает it.motorsport.com.
По информации источника, Honda рассматривали замену мотора пилота Red Bull еще на Грна-при Катара, но отказалась от данного плана. Известно, что окончательное решение японский моторист примет не позднее утра субботы. Отметим, что в случае замены ДВС нидерландец получит штраф в пять позиций на стартовой решетки.
Напомним, что на Гран-при Саудовской Аравии Льюису Хэмилтону вернут более мощный двигатель.
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