Ферстаппен может получить штраф на Гран-при Саудовской Аравии

Лидеру личного зачета могут поменять мотор

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Лидеру личного зачета Максу Ферстаппену могут заменить двигатель на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает it.motorsport.com.



По информации источника, Honda рассматривали замену мотора пилота Red Bull еще на Грна-при Катара, но отказалась от данного плана. Известно, что окончательное решение японский моторист примет не позднее утра субботы. Отметим, что в случае замены ДВС нидерландец получит штраф в пять позиций на стартовой решетки.

Напомним, что на Гран-при Саудовской Аравии Льюису Хэмилтону вернут более мощный двигатель.