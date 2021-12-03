Ферстаппен не думает, что опыт будет важнейшим фактором в борьбе за чемпионство

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Лидер личного зачета Макс Ферстаппен поделился мнением о борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном:



При этом я не думаю, что в данном случае преимущество Льюиса в опыте сыграет большую роль. В противном случае мы бы видели это на протяжении всего сезона. Вообще, как гонщик, ты никогда не перестаешь учиться – и не важно, сколько тебе лет: 30, 35 или 40. Гонщик всегда учится на получаемом опыте. Опыт не обязательно сделает тебя быстрее, но ты можешь стать лучше готов к определенного рода ситуациям, потому что просто будешь лучше понимать, что происходит.