Хэмилтон: «Победа в этом сезоне может стать для меня самой значительной в карьере»
Ферстаппен не думает, что опыт будет важнейшим фактором в борьбе за чемпионство
Лидер личного зачета отметил, что и сам стал гораздо более подготовленным в сравнении с дебютным сезоном
Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull
Лидер личного зачета Макс Ферстаппен
поделился мнением о борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном:
И без слов ясно, что на таком этапе карьеры (как у Хэмилтона) ты будешь лучше подготовлен, чем когда ты впервые борешься за титул, ну или во второй раз. Это вполне естественно и нормально. Я тоже сейчас чувствую себя гораздо опытнее и более подготовленным по сравнению с тем, когда я впервые попал в Формулу-1.
При этом я не думаю, что в данном случае преимущество Льюиса в опыте сыграет большую роль. В противном случае мы бы видели это на протяжении всего сезона. Вообще, как гонщик, ты никогда не перестаешь учиться – и не важно, сколько тебе лет: 30, 35 или 40. Гонщик всегда учится на получаемом опыте. Опыт не обязательно сделает тебя быстрее, но ты можешь стать лучше готов к определенного рода ситуациям, потому что просто будешь лучше понимать, что происходит.
Напомним, что лидер Red Bull может стать чемпионом уже в Саудовской Аравии.
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