Ферстаппен – о старте с последней позиции в Сочи: «Прорываться вперед в гонке будет сложнее»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил причины, по которым команда решила заменить двигатель на его болиде перед Гран-при России и получить штраф, из-за чего голландец начнет воскресную гонку с последней позиции.
Ферстаппена цитирует портал Racefans.net:
«Дело не только в результатах. Я и раньше говорил, что при принятии решения мы будем учитывать все факторы – и в том числе прогноз погоды на завтра. И мы посчитали, что лучшим решением будет отбыть штраф здесь.
В 2018 году отрыв от команд из середины пелотона был чуть больше. Поэтому вполне естественно, что сейчас прорываться вперед будет сложнее. Но нам бы в любом случае пришлось ставить новый двигатель и получать штраф. Если не здесь, то на каком-то другом этапе. Поэтому мы все обдумали и решили получить штраф здесь, а в гонке уже постараемся сделать все, что сможем.
Мы постараемся как можно лучше подготовить машину именно к гонке – мы начали работать над этим, как только приняли решение менять двигатель. Надеюсь, что все сработает, но для начала давайте дождемся хотя бы завтрашнего дня и посмотрим, какой будет погода».
В первой практике Гран-при Сочи Макс Ферстаппен показал третий результат.
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