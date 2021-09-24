Ферстаппен – о старте с последней позиции в Сочи: «Прорываться вперед в гонке будет сложнее»

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил причины, по которым команда решила заменить двигатель на его болиде перед Гран-при России и получить штраф, из-за чего голландец начнет воскресную гонку с последней позиции.

Ферстаппена цитирует портал Racefans.net:

В 2018 году отрыв от команд из середины пелотона был чуть больше. Поэтому вполне естественно, что сейчас прорываться вперед будет сложнее. Но нам бы в любом случае пришлось ставить новый двигатель и получать штраф. Если не здесь, то на каком-то другом этапе. Поэтому мы все обдумали и решили получить штраф здесь, а в гонке уже постараемся сделать все, что сможем.

Мы постараемся как можно лучше подготовить машину именно к гонке – мы начали работать над этим, как только приняли решение менять двигатель. Надеюсь, что все сработает, но для начала давайте дождемся хотя бы завтрашнего дня и посмотрим, какой будет погода».