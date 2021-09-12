Ферстаппен – об аварии на Гран-при Италии: «Я не ожидал, что Хэмилтон продолжит меня выдавливать»

Фото: newsconcerns.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Италии, по итогам которого оба гонщика сошли.

Голландца цитирует издательство Sky Sports:

Естественно, люди сразу же начали говорить о Сильверстоуне, но такое случается. Конечно, тот эпизод получился не особо приятным, однако мы все профессионалы – мы справляемся и продолжаем бороться.

Я не ожидал, что он продолжит меня выдавливать, выдавливать, выдавливать – необходимости в этом не было. Если бы он оставил мне место на ширину болида, мы бы в любом случае сражались бы во втором повороте – и, наверное, он остался бы впереди. А он продолжал оттеснять меня все дальше и дальше. В какой-то момент деваться мне было некуда – он выдавил меня на «бублик». В конечном итоге мы столкнулись именно из-за этого – потому что задняя шина ударилась о его колесо.

Для того, чтобы проехать поворот [без аварии], нужны усилия двух соперников, и мы боролись за позицию. К сожалению, мы дошли до контакта. Если один человек не хочет ничего предпринимать, что я могу поделать? Ничего не получится. Нам очень не повезло, что это случилось, никому такое не нравится. Но мы все достаточно профессиональны, чтобы продолжать гоняться. Как я уже сказал, очень не повезло».