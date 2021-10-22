Феттель: «Надеюсь, болид Ферстаппена станет быстрее – тогда ему будет легче бороться за титул»

Пилот Aston Martin надеется, что к концу сезона у голландца будет конкурентоспособная техника

Себастьян Феттель / фото - formula1.com

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель надеется, что к концу сезона-2021 у гонщика Red Bull Макса Ферстаппена будет конкурентоспособная техника, чтобы успешно бороться за победу в первенстве с Льюисом Хэмилтоном из Mercedes.

Немца цитирует портал motorsport.com:

«Надеюсь, к финишу чемпионата машина у Макса станет лучше, или он окажется в лучшем положении – в моих сражениях с Льюисом в концовках чемпионатов мы не были достаточно конкурентоспособными, чтобы по-настоящему осложнить ему жизнь. В таком случае ему будет гораздо легче выиграть чемпионский титул. Соперничество всегда полезно для любого спорта. Но при этом я считаю, что противоборство должно сопровождаться взаимным уважением. И к этому моменту мы видим, что все складывается именно таким образом».

Себастьян Феттель получит штраф на стартовой решетке Гран-при США.